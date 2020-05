Bojovníci za duševné zdravie

V súčasnej situácii si viac ako kedykoľvek inokedy uvedomujeme dôležitosť starostlivosti o duševné zdravie. Niet totiž celkového zdravia bez toho duševného.

Nedávny článok v časopise Medscape vyzdvihol počin bojovníkov za duševné zdravie, stojacich v prvej línii. Tentoraz však nešlo o pomoc pacientom, ale o pomoc samotným zdravotníkom. Ich cieľom bolo udržať opraty negatívnych pocitov a zamedziť tak skrytým nástrahám novej pandémie. Ako sami tvrdili, snažili sa „len“ zabezpečiť duševnú pohodu ich kolegom, ktorí pracovali v prvých líniách (1).

Zaujímavé slovíčko len. Naozaj ide „len“ o duševné zdravie?

Aj naši kolegovia v boji za duševné zdravie ihneď reagovali, zomkli sily v čase pandémie a posilnili možnosti ako pomôcť Slovensku. Zvýšený nápor na duševné zdravie, ktorý vznikol počas karantény sa registruje celosvetovo. Linky ponúkajúce dištančnú pomoc hlásia neustály nárast prípadov. Slovensko ani v tomto prípade nie je výnimkou. Vďaka iniciatíve #ktopomozeslovensku nám bolo umožnené zdvojnásobiť kapacitu na krízovej bezplatnej Linke dôvery Nezábudka 0800 800 566, na ktorú sa ľudia v núdzi môžu obrátiť nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V pohotovosti je aj mailová poradňa Ligy za duševné zdravie, ktorá v tých dňoch tiež zažíva veľký nápor. Naši odborníci sa všemožne snažia pomôcť ľuďom v psychickej kríze, vypočuť ich, poradiť, prípadne nasmerovať na ďalšiu odbornú pomoc. Netýka sa to len detí a mladistvých, dospelých s psychickým ochorením a ich rodín, ale aj ľudí, ktorým priamo do života zasiahol korona vírus.

Bezplatnú, anonymnú, non-stop krízovú Linku dôvery Nezábudka prevádzkuje Liga za duševné zdravie SR. (Liga za duševné zdravie)

Podľa štúdií, ktoré robili vedci priamo v Číne sa dokázalo, že počas karantény zažívame negatívne emócie, spojené najčastejšie so strachom o našich blízkych a o ich zdravie. Pocit nemohúcnosti sa v tejto atmosfére strachu objavuje spolu s depresívnymi a úzkostnými myšlienkami. Najlepšie je svojim emóciám nepodliehať, práve naopak, je potrebné im čeliť. Zodvihnutie telefónu, napísanie e mailu...aj to môže byť forma terapie. Možno niekedy prepadáte pocitu, že práve teraz naozaj nikto nepochopí môj problém. Nie je to tak. Preto je vložiť sa do rúk skúsených odborníkov v tomto prípade tým najlepším riešením.

Apropo, práve efektívne a odborne vedené rozhovory veľmi napomáhajú rizikovým skupinám (2). Profesor psychiatrie, Dr. Azzam z Univerzity v Berkeley, vyzdvihuje dôležitosť starostlivosti o seba. Starať sa o vlastné zdravie je úplne normálne. Tak, ako sa snažíme robiť všetky preventívne opatrenia v rámci zamedzenia šírenia vírusu, snažme sa tiež starať aj svoje duševné „ja“. Práve to, že dokážeme požiadať o odbornú pomoc je prejavom veľkej vnútornej sily človeka.

„Nikto z nás nie je nadčlovek imúnny stresu. Sme ľudia ktorí čelia novým výzvam tak, ako nikdy predtým. Potrebujeme možnosti ako neustále bojovať. Dúfam preto, že ľudia využijú všetky dostupné alternatívy pomoci(1)“

(1) M. Vlessides. (2020) COVID-19: Mental Health Pros Come to the Aid of Frontline Comrades - Medscape - Apr 02, 2020.

(2) Li, S.; Wang, Y.; Xue, J.; Zhao, N.; Zhu, T. The Impact of COVID-19 Epidemic Declaration on Psychological Consequences: A Study on Active Weibo Users. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2032.

Autor: Denisa Kravcová

Liga za duševné zdravie